"Челси" собирается купить Гвардиола или Кимпембе после Кунде

На роль третьего новичка в центр обороны "Челси" собирается приобрести Йошко Гвардиола из "РБ Лейпциг" или Преснеля Кимпембе из ПСЖ.

Этим летом "Челси" уже усилил свою оборону Калиду Кулибали из "Наполи" за 33 миллиона фунтов, однако потеря Антонио Рюдигера с Андреасом Кристенсеном, желание Сесара Аспиликуэты вернуться на родину и возраст Тиаго Силвы подталкивают главного тренера "синих" Томаса Тухеля к дальнейшим приобретениям в эту зону.



Накануне "Челси" сделал большой шаг к покупке Жюля Кунде из "Севильи", предложив за 23-летнего француза, уже согласовавшего с "синими" условия личного контракта, 55 млн. фунтов.



Как сообщает Evening Standard, также "Челси" постарается приобрести Гвардиола или Кимпембе. Однако Преснель оценивается в 50 млн. фунтов и не горит желанием покидать Париж, несмотря на близкие отношения с Тухелем, поэтому Йошко выглядит более реалистичной целью.