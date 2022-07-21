Артета: "Зинченко — исключительный футболист"

Наставник "Арсенала" Микель Артета поделился своей радостью от приобретения крайнего защитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко.

И хотя трансфер Зинченко стоимостью 32 миллиона фунтов пока не подтвержден официально, еще накануне Александр был замечен в Орландо, где разбил лагерь "Арсенал" в рамках своего предсезонного турне по США.



Артета знаком с Зинченко по совместной работе в "Сити", и Микель очень ценит универсальность 25-летнего украинца.



"Как вы уже видели, он здесь. Все еще нужно уладить некоторые формальности, но мы очень рады заполучить его".



"Я очень хорошо знаю этого игрока, он исключительный футболист, и он тот, кто повысит уровень конкуренции в этой раздевалке".



"Он способен сыграть и в обороне, и в полузащите. Его основной позиций ранее в карьере был 10-й номер, но мы (в "Сити") превратили его в левого защитника. Эта универсальность будет важна для команды, потому что другие наши игроки на этой позиции являются профильными крайними защитниками", — цитирует Артету Sky Sports.