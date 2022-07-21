Артета: "Зинченко — исключительный футболист"
Наставник "Арсенала" Микель Артета поделился своей радостью от приобретения крайнего защитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко.
И хотя трансфер Зинченко стоимостью 32 миллиона фунтов пока не подтвержден официально, еще накануне Александр был замечен в Орландо, где разбил лагерь "Арсенал" в рамках своего предсезонного турне по США.
Артета знаком с Зинченко по совместной работе в "Сити", и Микель очень ценит универсальность 25-летнего украинца.
"Как вы уже видели, он здесь. Все еще нужно уладить некоторые формальности, но мы очень рады заполучить его".
"Я очень хорошо знаю этого игрока, он исключительный футболист, и он тот, кто повысит уровень конкуренции в этой раздевалке".
"Он способен сыграть и в обороне, и в полузащите. Его основной позиций ранее в карьере был 10-й номер, но мы (в "Сити") превратили его в левого защитника. Эта универсальность будет важна для команды, потому что другие наши игроки на этой позиции являются профильными крайними защитниками", — цитирует Артету Sky Sports.
21.07.2022 13:00
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КОРОЛЬ!!!
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за 30 лямов закрыли вопрос по ЛЗ и ПЗ так то. Тавареша можно в аренду в условный Брайтон отправить, когда оттуда Кукурела уйдет, там тренер норм ему мозги вправит.
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мне зина кста оч нравится как футболист. как смотрел его матчи с ним всегда збс играл, креативил, в защите сильно не проваливался. за сборную лидер. есть чуйка что в арсе может раскрыться, там давление поменьше, чем в сити
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Исключительный нытик
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КОРОЛЬ!!!
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Да уж прям исключительный!)ага))
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