Артета: "Зинченко — исключительный футболист"

Микель Артета и Александр Зинченко Наставник "Арсенала" Микель Артета поделился своей радостью от приобретения крайнего защитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко.

И хотя трансфер Зинченко стоимостью 32 миллиона фунтов пока не подтвержден официально, еще накануне Александр был замечен в Орландо, где разбил лагерь "Арсенал" в рамках своего предсезонного турне по США.

Артета знаком с Зинченко по совместной работе в "Сити", и Микель очень ценит универсальность 25-летнего украинца.

"Как вы уже видели, он здесь. Все еще нужно уладить некоторые формальности, но мы очень рады заполучить его".

"Я очень хорошо знаю этого игрока, он исключительный футболист, и он тот, кто повысит уровень конкуренции в этой раздевалке".

"Он способен сыграть и в обороне, и в полузащите. Его основной позиций ранее в карьере был 10-й номер, но мы (в "Сити") превратили его в левого защитника. Эта универсальность будет важна для команды, потому что другие наши игроки на этой позиции являются профильными крайними защитниками", — цитирует Артету Sky Sports.


Метки Арсенал, Артета, Зинченко

Автор mihajlo   

Дата 21.07.2022 13:00

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  1. true-manc 21.07.2022 14:15 # true-manc
    КОРОЛЬ!!!

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  2. easports 21.07.2022 14:05 # easports
    за 30 лямов закрыли вопрос по ЛЗ и ПЗ так то. Тавареша можно в аренду в условный Брайтон отправить, когда оттуда Кукурела уйдет, там тренер норм ему мозги вправит.

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  3. skydreams 21.07.2022 13:47 # skydreams
    мне зина кста оч нравится как футболист. как смотрел его матчи с ним всегда збс играл, креативил, в защите сильно не проваливался. за сборную лидер. есть чуйка что в арсе может раскрыться, там давление поменьше, чем в сити

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  4. rockinrolla 21.07.2022 13:32 # rockinrolla
    Исключительный нытик

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  5. mancityman 21.07.2022 13:22 # mancityman
    КОРОЛЬ!!!

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  6. liverbro 21.07.2022 13:22 # liverbro
    Да уж прям исключительный!)ага))

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