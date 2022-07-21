Предложение "Сити" в 30 млн. фунтов по Кукурелье отклонено

"Манчестер Сити" сделал стартовое предложение о покупке левого защитника "Брайтона" Марка Кукурельи в размере 30 миллионов фунтов, но в ответ услышал отказ.

Кукурелья лишь прошлым летом присоединился к "Брайтону" из "Хетафе" за 15 млн. фунтов, уверенно отыграв свой дебютный английский сезон.



Именно Марка главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола определил как свою приоритетную цель по укреплению проблемой позиции левого защитника, которая теперь дополнительно оголена в связи с уходом Александра Зинченко в "Арсенал".



Однако "Брайтон" не хочет отпускать Кукурелью, оценивая 23-летнего испанца в 50 млн. фунтов, что значительно больше стартового предложения "горожан", сообщает Sky Sports.



Ожидается, что два клуба продолжат переговоры, однако "чайки" находятся в сильной позиции, потому что у Кукурельи остается еще четыре года по контракту.