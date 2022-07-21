Предложение "Сити" в 30 млн. фунтов по Кукурелье отклонено

Марк Кукурелья "Манчестер Сити" сделал стартовое предложение о покупке левого защитника "Брайтона" Марка Кукурельи в размере 30 миллионов фунтов, но в ответ услышал отказ.

Кукурелья лишь прошлым летом присоединился к "Брайтону" из "Хетафе" за 15 млн. фунтов, уверенно отыграв свой дебютный английский сезон.

Именно Марка главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола определил как свою приоритетную цель по укреплению проблемой позиции левого защитника, которая теперь дополнительно оголена в связи с уходом Александра Зинченко в "Арсенал".

Однако "Брайтон" не хочет отпускать Кукурелью, оценивая 23-летнего испанца в 50 млн. фунтов, что значительно больше стартового предложения "горожан", сообщает Sky Sports.

Ожидается, что два клуба продолжат переговоры, однако "чайки" находятся в сильной позиции, потому что у Кукурельи остается еще четыре года по контракту.


Метки Брайтон, Кукурелья, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 21.07.2022 12:00

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  1. zany8 21.07.2022 12:26 # zany8
    Все правильно. Они прекрасно понимают, что денег у шейхов бездонные карманы. Если продают лавочника Зину со скоро истекающим контрактом за 30, то более молодого, талантливого испанца с долгосрочным контрактом можно пихнуть лямов за 50-60

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  2. chr1s8rown 21.07.2022 12:23 # chr1s8rown
    больше денег сдрать ска

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  3. true-manc 21.07.2022 12:03 # true-manc
    КОРОЛИ!!!

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