Предложение "Сити" в 30 млн. фунтов по Кукурелье отклонено
"Манчестер Сити" сделал стартовое предложение о покупке левого защитника "Брайтона" Марка Кукурельи в размере 30 миллионов фунтов, но в ответ услышал отказ.
Кукурелья лишь прошлым летом присоединился к "Брайтону" из "Хетафе" за 15 млн. фунтов, уверенно отыграв свой дебютный английский сезон.
Именно Марка главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола определил как свою приоритетную цель по укреплению проблемой позиции левого защитника, которая теперь дополнительно оголена в связи с уходом Александра Зинченко в "Арсенал".
Однако "Брайтон" не хочет отпускать Кукурелью, оценивая 23-летнего испанца в 50 млн. фунтов, что значительно больше стартового предложения "горожан", сообщает Sky Sports.
Ожидается, что два клуба продолжат переговоры, однако "чайки" находятся в сильной позиции, потому что у Кукурельи остается еще четыре года по контракту.
21.07.2022 12:00
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Последние комментарии:
Все правильно. Они прекрасно понимают, что денег у шейхов бездонные карманы. Если продают лавочника Зину со скоро истекающим контрактом за 30, то более молодого, талантливого испанца с долгосрочным контрактом можно пихнуть лямов за 50-60
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больше денег сдрать ска
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КОРОЛИ!!!
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