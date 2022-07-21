Гвардиола подтвердил, что "Сити" хочет купить левого защитника

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подтвердил, что его клуб работает над приобретением нового левого защитника.

В данный момент "Сити" находится на пороге расставания с Александром Зинченко, который переходит в "Арсенал" за 32 миллиона фунтов, включая бонусы.



По словам Гвардиолы, руководство клуба решило купить ему другого игрока на эту позицию, однако Хосеп не может быть уверен, что получит новичка.



"Это клуб решает, что они должны делать. Я подчиняюсь клубу".



"Клуб решил покупать. В лице Алекса наша раздевалка лишается важного игрока, действительно важного игрока. Мы стараемся (пригласить другого защитника), но это не означает, что у нас получится".



"Если не получится, у нас есть варианты с Жоау (Канселу), с молодым Джошем (Уилсон-Эсбрандом), Натан (Аке) может сыграть там. Посмотрим, что будет", — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.