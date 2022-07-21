Конте объяснил, почему отверг ПСЖ

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте объяснил, почему отверг интерес ПСЖ в прошлом сезоне.

В апреле, спустя считанные месяцы после назначения Конте в "Тоттенхэме", поползли слухи, что ПСЖ рассматривает Антонио на замену Маурисио Почеттино, который впоследствии был уволен.



Однако в тот момент 52-летний итальянец почувствовал, что не готов бросить проект, за который он едва взялся и который кажется ему перспективным благодаря поддержке клуба.



"Я так поступил, потому что мы едва начали этот проект. Я подписал двухлетний контракт с "Тоттенхэмом", и после разговоров с клубом мы поняли, что хотим создать нечто важное. Мы должны понимать, что в Англии это непросто, потому что в прошлом сезоне три команды финишировали выше нас".



"Я говорю про "Челси", а особенно про "Ливерпуль" и "Манчестер Сити", которые набрали на 20+ очков больше. Кроме того, "Юнайтед" провел плохой сезон. Мы опередили "Арсенал" в трех заключительных матчах, поэтому ты должен знать, что в Англии непростая ситуация", — цитирует Конте Football.London.