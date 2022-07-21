"Барселона" интересуется Салиба

Вильям Салиба "Барселона" проявляет интерес к защитнику "Арсенала" Вильяму Салиба.

В среду "Челси" улучшил до 55 миллионов фунтов свое предложение о покупке защитника "Севильи" Жюлю Кунде, которого мечтает заполучить и "Барселона".

Однако "Барселона" не в состоянии заплатить такие деньги и вдобавок хотела использовать своего нападающего Мемфиса Депая в качестве разменной монеты, поэтому в данный момент все идет к тому, что Жюль достанется "синим".

Как раз в качестве альтернативы Кунде "Барселона" и рассматривает его соотечественника Салиба, о чем сообщает Daily Mail со ссылкой на источник в Испании.

В данный момент Вильям проходит предсезонную подготовку с "Арсеналом", за который он до сих пор не сыграл ни одного официального матча, а прессе не устает спекулировать насчет будущего 21-летнего француза.


Метки Арсенал, Барселона, Салиба

Автор mihajlo   

Дата 21.07.2022 09:00

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  1. gunnerlove 21.07.2022 10:16 # gunnerlove
    Деньги вперед!

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  2. chelsea88 21.07.2022 10:07 # chelsea88
    Леол, как же в рот вые6аные ггшки будут гореть когда эта xyeта в бчк перейдёт))

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  3. mixmaster 21.07.2022 09:05 # mixmaster
    этот бистяра остается. он и так уже очень долго мечтает играть за свой любимый Арсенал

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