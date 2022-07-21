"Барселона" интересуется Салиба

"Барселона" проявляет интерес к защитнику "Арсенала" Вильяму Салиба.

В среду "Челси" улучшил до 55 миллионов фунтов свое предложение о покупке защитника "Севильи" Жюлю Кунде, которого мечтает заполучить и "Барселона".



Однако "Барселона" не в состоянии заплатить такие деньги и вдобавок хотела использовать своего нападающего Мемфиса Депая в качестве разменной монеты, поэтому в данный момент все идет к тому, что Жюль достанется "синим".



Как раз в качестве альтернативы Кунде "Барселона" и рассматривает его соотечественника Салиба, о чем сообщает Daily Mail со ссылкой на источник в Испании.



В данный момент Вильям проходит предсезонную подготовку с "Арсеналом", за который он до сих пор не сыграл ни одного официального матча, а прессе не устает спекулировать насчет будущего 21-летнего француза.