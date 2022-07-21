Филлипс выбрал "Сити", а не МЮ из-за своей преданности "Лидсу"

Полузащитник "Манчестер Сити" Калвин Филлипс заявил, что не мог перейти в "Манчестер Юнайтед" из-за своей преданности "Лидсу".

Этим летом в услугах Филлипса были заинтересованы оба клуба из Манчестера, однако Калвин в итоге перебрался из родного "Лидса" в "Сити" за 45 миллионов фунтов.



По словам 26-летнего англичанина, перейти на красную сторону Манчестера, последовав примеру Эрика Кантона, Рио Фердинанда и Алана Смита, ему помешали исторически сложные отношения "Лидса" и "Юнайтед".



"Перейти в "Юнайтед"? Нет, шансов на мой переход туда никогда не было. Вы знаете о моей преданности "Лидсу". Вся моя семья тоже болеет за "Лидс". Для меня было честью то, что меня хотел "Юнайтед" — такая большая команда, одна из крупнейших команд в мире".



"Но нет, я должен был сохранить преданность "Лидсу" и отправиться на другую сторону Манчестера. Просто такой я человек и всегда таким буду. Я хочу быть преданными людям, которые дали мне шанс. "Лидс" был первой командой, взявшей меня, и я должен был выжать из этого максимум", — цитирует Филлипса Daily Mirror.