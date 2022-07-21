"Челси" улучшил до 55 млн. фунтов предложение по Кунде

Жюль Кунде "Челси" улучшил до 55 миллионов фунтов свое предложение о покупке защитника "Севильи" Жюля Кунде.

Получив отказ на свое предложение в 47 млн. фунтов, в среду "Челси" предпринял новую попытку заполучить Кунде, и Daily Mail утверждает, что на сей раз "синие" уверены в заключении сделки.

Более того, 23-летний француз уже забрал свои вещи с тренировочной базы "Севильи" и согласовал условия личного контракта с лондонским клубом.

Ожидается, что в четверг сделка по Кунде, за которым "Челси" охотится с прошлого сезона, будет окончательно оформлена. Жюлю предстоит стать третьим новичком команды Томаса Тухеля в это трансферное окно после Калиду Кулибали и Рахима Стерлинга.


Метки Кунде, Челси

Автор mihajlo   

Дата 21.07.2022 07:00

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  1. takernotagiver 21.07.2022 07:41 # takernotagiver
    А вчера пенсы ещё писали, что все, сага с Кунде завершена)

    (ответить)

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