"Челси" улучшил до 55 млн. фунтов предложение по Кунде
"Челси" улучшил до 55 миллионов фунтов свое предложение о покупке защитника "Севильи" Жюля Кунде.
Получив отказ на свое предложение в 47 млн. фунтов, в среду "Челси" предпринял новую попытку заполучить Кунде, и Daily Mail утверждает, что на сей раз "синие" уверены в заключении сделки.
Более того, 23-летний француз уже забрал свои вещи с тренировочной базы "Севильи" и согласовал условия личного контракта с лондонским клубом.
Ожидается, что в четверг сделка по Кунде, за которым "Челси" охотится с прошлого сезона, будет окончательно оформлена. Жюлю предстоит стать третьим новичком команды Томаса Тухеля в это трансферное окно после Калиду Кулибали и Рахима Стерлинга.
21.07.2022 07:00
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А вчера пенсы ещё писали, что все, сага с Кунде завершена)
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