"Челси" улучшил до 55 млн. фунтов предложение по Кунде

"Челси" улучшил до 55 миллионов фунтов свое предложение о покупке защитника "Севильи" Жюля Кунде.

Получив отказ на свое предложение в 47 млн. фунтов, в среду "Челси" предпринял новую попытку заполучить Кунде, и Daily Mail утверждает, что на сей раз "синие" уверены в заключении сделки.



Более того, 23-летний француз уже забрал свои вещи с тренировочной базы "Севильи" и согласовал условия личного контракта с лондонским клубом.



Ожидается, что в четверг сделка по Кунде, за которым "Челси" охотится с прошлого сезона, будет окончательно оформлена. Жюлю предстоит стать третьим новичком команды Томаса Тухеля в это трансферное окно после Калиду Кулибали и Рахима Стерлинга.