Светская хроника за четверг

"Манчестер Сити" отказывается переплачивать за Марка Кукурелью. Френки Де Йонг готов перейти в "Челси", но не в "Манчестер Юнайтед". "Ноттингем Форест" манит Джесси Лингарда зарплатой в 200,000 фунтов в неделю. Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.

"Манчестер Сити" отказывается платить 50 миллионов фунтов за защитника "Брайтона" Марка Кукурелью. (The Sun)



"Челси" согласовал приобретение защитника "Севильи" Жюля Кунде за 55 млн. фунтов. В ближайшие 48 часов игрок пройдет медобследование. (The Sun)



Защитник "РБ Лейпциг" Йошко Гвардиол — цель номер один "Челси" на замену Сесару Аспиликуэте. (The Sun)



Полузащитник "Барселоны" Френки Де Йонг предпочитает перейти в "Челси" или "Баварию", нежели в "Манчестер Юнайтед". (Sport)



"Барселона" определила защитника "Тоттенхэма" Серхио Регилона в качестве альтернативы Маркосу Алонсо из "Тоттенхэма". (Mundo Deportivo)



"Ньюкасл" интересуется нападающими Айвеном Тоуни из "Брентфорда" и Домиником Калверт-Левином из "Эвертона". (Daily Mirror)



Бывший нападающий "Юнайтед" Эдинсон Кавани ведет переговоры с "Вильярреалом". (Daily Mail)



"Ньюкасл" предложил 18 млн. фунтов за вингера "Лидса" Джека Харрисона. (Football Insider)



Нападающий "Ньюкасла" Дуайт Гэйл близок к переходу в "Стоук". (talkSPORT)



"Ноттингем Форест" обдумывает покупку нападающего "Уотфорда" Эммануэля Денниса, которого "шершни" оценивают в 25 млн. фунтов. (Daily Mail)



Экс-вингер "Юнайтед" Джесси Лингард направляется на медобследование в "Форест". (Daily Mirror)



"Форест" манит Лингарда зарплатой в 200,000 фунтов в неделю. (Daily Mail)



"Лестер" отклонил предложение "Монако" в 15 млн. фунтов о покупке Бубакари Сумаре и требует свыше 23 млн. фунтов за французского полузащитника. (Daily Mail)



"Лестер" открыт к предложениям насчет Тимоти Кастаня, Джеймса Мэддисона и Келечи Ихеаначо и должен сперва кого-нибудь продать, прежде чем сможет покупать. (The Telegraph)



"Брайтон" задумывается об аренде защитника "Арсенала" Нуну Тавареша. (O Jogo)



"Вест Хэм", "Эвертон", "Наполи" и "Севилья" проявляют интерес к вингеру Аднану Янузаю, который доступен свободным агентом после истечения своего контракта с "Реал Сосьедад". (AS)



"Брентфорд" ведет переговоры с бывшим защитником "Бернли" Беном Ми. (Daily Mail)



Другое



Энтони Эланга был назван самым быстрым игроком в "Юнайтед". (Manchester Evening News)



Главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг запретил своим игрокам употреблять алкоголь в дни между матчами. (The Telegraph)



Старший брат экс-нападающего "Юнайтед" Дуайта Йорка был найден мертвым на Тобаго. (The Sun)



Наставник "Эвертона" Фрэнк Лэмпард сводил свою команду на экскурсию в Белый дом в Вашингтоне. (Liverpool Echo)



В рамках посвящения в игроки "Сити" Эрлинг Холанд спел песню "Hero" Энрике Иглесиаса, Калвин Филлипс — "Будапешт" Джорджа Эзры, а Хулиан Альварес — "Despacito" Луиса Фонси. (The Sun)