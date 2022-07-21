Джака "очень счастлив" в "Арсенале"

Полузащитник Гранит Джака заявил, что счастлив в "Арсенале" и не помышляет об уходе из клуба.

В недавнем прошлом было два момента, когда Джака едва не покинул "Арсенал". В первом случает Гранит со скандалом лишился капитанской повязки, а прошлым летом его хотел забрать в "Рому" Жозе Моуриньо.



Однако сейчас 29-летний швейцарец уже никуда не собирается и считает, что в запасе у него еще много сезонов выступлений на топ-уровне.



"Я очень счастлив здесь. Моя семья очень счастлива здесь. Мой контракт действителен еще два года".



"В сентябре мне будет 30, но я не придаю значения возрасту. Тебе может быть 18, тебе может быть 90, тебе может быть 35. Если ты достаточно хорош, ты сможешь играть".



"Здесь у нас было много людей, которым 33, 34, 35 лет. Например, Давид Луис, который до сих пор играет".



"Поэтому возраст — это только число для меня. Пока я в форме, пока я могу помогать команде, я буду стараться изо всех сил. Когда я не смогу делать этого, я буду первым, кто скажет клубу: "Я не готов", — сообщил Джака ESPN.