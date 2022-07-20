Жезус рассказал, как долго планирует провести в "Арсенале"

Нападающий "Арсенала" Габриэль Жезус заявил, что планирует посвятить "канонирам" лучшие годы своей карьеры.

Забив 95 голов в 236 матчах за "Манчестер Сити", этим летом Жезус перебрался в "Арсенал" по сделке стоимостью 45 миллионов фунтов.



Габриэль заключил с "канонирами" соглашение до 2027 года, и 25-летний бразилец решительно настроен отработать этот контракт, а также надеется побеждать со своим новым клубом.



"Я пришел сюда не для только, чтобы остаться на один или два сезона, а для того, чтобы остаться на пять".



"Именно так я мыслю. Поэтому я и перешел в "Арсенал" — очень большой клуб в Англии, который обладает очень красивой историей, но который, к сожалению, слегка находится в спячке".



"Я ставлю перед собой задачу побеждать. Я играл за "Палмейрас", который не выигрывал бразильскую лигу 22 году, но нам удалось сделать это вместе (в 2016), и то был замечательный момент в наших карьерах".



"Убежден, фанаты никогда не забудут тот момент. Поэтому таково мое мышление. Я перешел в клуб, который очень давно не выигрывал лигу, но который прибавляет каждый год. Это было очень важное решение", — цитирует Жезуса talkSPORT.