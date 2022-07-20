Синклер считает, что Стерлинг должен стать капитаном "Челси"

Рахим Стерлинг Бывший вингер "Манчестер Сити" Тревор Синклер считает, что "Челси" должен назначить своего новичка Рахима Стерлинга капитаном команды.

Ранее в июле Стерлинг сменил "Сити" на "Челси" по сделке стоимостью 50 миллионов фунтов. В лице 27-летнего англичанина "синие" получили игрока, обладающего огромным опытом побед и выступлений в Премьер-Лиге, еврокубках, на международном уровне.

По мнению Синклера, своими лидерскими качествами и авторитетом среди молодежи Стерлинг заслуживает капитанскую повязку.

"Думаю, Рахим Стерлинг должен стать капитаном в "Челси". Посмотрите на него: он вице-капитан сборной Англии, и можно сказать, что только у Тиаго Силвы опыта больше, чем у него".

"Нельзя строить команду вокруг того, кто может уйти в конце сезона".

"Каждый равняется на него. Молодые игроки постоянно говорят о том, как Рахим Стерлинг сделал то или это, как он помог им с тем или этим".

"Думаю, он мог бы стать отличным капитаном для "Челси". Он мог бы привести эту команду к кое-чему очень особенному", — сообщил Синклер talkSPORT.


Метки капитаны, Синклер, Стерлинг, Челси

Автор mihajlo   

Дата 20.07.2022 22:00

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  1. mancunia-planet 20.07.2022 22:53 # mancunia-planet
    Ахахааа

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  2. johnny1905 20.07.2022 22:45 # johnny1905
    когда ЛЧ возьмет, тогда станет

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  3. true-manc 20.07.2022 22:21 # true-manc
    а кто, если не Рахимчик? единственный еб*рь портовой помойки в какульси, который не будет в финале сосировать колбасе, как принято у пенисов

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  4. grishatkach 20.07.2022 22:05 # grishatkach
    ну учитывая, что он единственный норм игрок, реально чемпион, он реально хороший вариант

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  5. selta 20.07.2022 22:04 # selta
    Что этот нигер себе позволяет?

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