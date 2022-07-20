"Юнайтед" по-прежнему хочет Антони

"Манчестер Юнайтед" по-прежнему заинтересован в приобретении вингера "Аякса" Антони.

Антони с самого начала был на радаре у "Юнайтед", но затем эти слухи затихли из-за того, что "Аякс" установил заградительную цену за свою звезду.



Однако сейчас "красным дьяволам" грозит расставание с Криштиану Роналду, который отчаянно хочет покинуть "Олд Траффорд" и отказывает тренироваться с командой Эрика Тен Хага.



Как утверждает talkSPORT со ссылкой на свой источник в Манчестере, "Юнайтед" никогда не терял интерес к Антони, а из-за ситуации с Роналду жаждет заполучить 22-летнего бразильца еще сильнее.



Однако переговоры обещают быть непростыми, потому что "Аякс" оценивает Антони примерно в 70 миллионов евро (60 млн. фунтов).