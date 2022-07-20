"Юнайтед" по-прежнему хочет Антони
"Манчестер Юнайтед" по-прежнему заинтересован в приобретении вингера "Аякса" Антони.
Антони с самого начала был на радаре у "Юнайтед", но затем эти слухи затихли из-за того, что "Аякс" установил заградительную цену за свою звезду.
Однако сейчас "красным дьяволам" грозит расставание с Криштиану Роналду, который отчаянно хочет покинуть "Олд Траффорд" и отказывает тренироваться с командой Эрика Тен Хага.
Как утверждает talkSPORT со ссылкой на свой источник в Манчестере, "Юнайтед" никогда не терял интерес к Антони, а из-за ситуации с Роналду жаждет заполучить 22-летнего бразильца еще сильнее.
Однако переговоры обещают быть непростыми, потому что "Аякс" оценивает Антони примерно в 70 миллионов евро (60 млн. фунтов).
20.07.2022 21:00
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