Конте доволен приобретениями "Тоттенхэма"
Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте заявил, что доволен трансферной активностью своего клуба в это окно.
В концовке прошлого сезона ходили слухи, что Конте может покинуть "Тоттенхэм" из-за разногласий с руководством клуба насчет трансферов.
Однако пока "шпоры" очень хорошо поддерживают Антонио, подписав для итальянского специалиста Фрэйзера Форстера, Клемана Лангле, Джеда Спенса, Ива Биссума, Ивана Перишича и Ришарлисона.
Конте доволен этими приобретениями, но в то же время призывает к терпению, ведь конкуренты по Премьер-Лиге не дремлют.
"Когда выходишь на трансферный рынок, ты стараешься не сорить деньгами, но я думаю, что до сих пор мы правильно инвестировали деньги".
"Люди были удивлены тем, как быстро мы сработали, но когда у тебя есть четкое видение, ты уверен в своих действиях. Фабио (Паратичи) очень мне помогает с этим".
"Когда я приезжаю на тренировку, то пытаюсь улучшить стартовый состав и запасных. Мы очень упорно трудимся, но в то же время важно быть терпеливыми".
"Мы едва ступили на этот путь, а другие команды покупают важных игроков и тратят большие деньги", — цитирует Конте Evening Standard.
20.07.2022 19:00
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