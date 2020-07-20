Лингард не вернется в "Вест Хэм"

"Вест Хэм" готов признать поражение в борьбе за бывшего вингера "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингарда.

Когда в конце июня у Лингарда истек контракт с "Юнайтед", "Вест Хэм" выглядел наиболее вероятным направлением для 29-летнего игрока сборной Англии.



Именно у "молотобойцев" Лингад провел вторую половину сезона 2020/21, забив девять голов в 16 матчах, и то был, возможно, самый яркий отрезок в карьере Джесси.



Затем стало известно, что "Вест Хэм" сделал предложение Лингарду, однако The Guardian утверждает, что лондонский клуб так и не согласился платить 180,000 фунтов в неделю, на которые рассчитывает Джесси как свободный агент.



"Вест Хэм" испытывает разочарование от трудных и неторопливых переговоров с Лингардом и уже не ожидает, что Джесси выберет команду Дэвида Мойеса.



Зато готовность сделать исключение в своей зарплатной ведомости ради приглашения Лингарда выразил новичок Премьер-Лиги "Ноттингем Форест". Речь идет о "крайне выгодном предложении" для Джесси, и переговоры сторон проходят "продуктивно".