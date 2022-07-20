Салах и Менди поспорят за звание лучшего игрока Африки
Египетский нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах и сенегальский голкипер "Челси" Эдуар Менди вошли в финальный шорт-лист номинантов на звание Игрока Года по версии Африканской конфедерации футбола.
Изначально список претендентов на награду от КАФ содержал ряд других игроков из Премьер-Лиги, включая Рияда Махреза, Бертрана Траоре, Мохамеда Эльнени и Наби Кейта.
Сейчас в шорт-листе осталось только трое. Конкуренцию Салаху и Менди составит нападающий сборной Сенегала Садио Мане, который этим летом сменил "Ливерпуль" на "Баварию" по сделке стоимостью 35 миллионов фунтов.
Предыдущий раз награда Игроку Года по версии КАФ вручалась в 2019, и тогда она досталась именно Мане.
Добавим, на сей раз победитель будет объявлен во время торжественной церемонии, которая пройдет 21 июля в Рабате, столице Марокко.
20.07.2022 17:00
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Последние комментарии:
Вратарям не часто вручают такие награды. А раз Менди столь высоко в рейтинге котируется, тем более не просто так, а повод есть. Выиграл кубок Африки. То логично вручить ему.
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