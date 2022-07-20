Салах и Менди поспорят за звание лучшего игрока Африки

Египетский нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах и сенегальский голкипер "Челси" Эдуар Менди вошли в финальный шорт-лист номинантов на звание Игрока Года по версии Африканской конфедерации футбола.

Изначально список претендентов на награду от КАФ содержал ряд других игроков из Премьер-Лиги, включая Рияда Махреза, Бертрана Траоре, Мохамеда Эльнени и Наби Кейта.



Сейчас в шорт-листе осталось только трое. Конкуренцию Салаху и Менди составит нападающий сборной Сенегала Садио Мане, который этим летом сменил "Ливерпуль" на "Баварию" по сделке стоимостью 35 миллионов фунтов.



Предыдущий раз награда Игроку Года по версии КАФ вручалась в 2019, и тогда она досталась именно Мане.



Добавим, на сей раз победитель будет объявлен во время торжественной церемонии, которая пройдет 21 июля в Рабате, столице Марокко.