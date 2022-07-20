"Вест Хэм" и "Пэлас" ведут переговоры по Макнилу

"Вест Хэм" и "Кристал Пэлас" ведут переговоры с "Бернли" о покупке вингера Дуайта Макнила.

22-летний Макнил сыграл 134 матча в Премьер-Лиге после своего дебюта за "Бернли" в 2018 году.



До прошлого сезона, неудачного для "Бернли" и лично для Макнила, Дуайта сватали в топ-клубы. Сейчас эти слухи поутихли, однако англичанин остается молодым и перспективным игроком, а вылет "бордовых" в Чемпионшип может ускорить его отъезд с "Терф Мур".



По информации Sky Sports, Макнил и сам заинтересован в возвращении на уровень Премьер-Лиги и имеет несколько вариантов. Ожидается, что "Бернли" потребует свыше 15 миллионов фунтов за Дуайта, чей контракт истекает в 2024 году.