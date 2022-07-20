"Пэлас" согласовал покупку Криса Ричардса
"Кристал Пэлас" согласовал приобретение защитника "Баварии" Криса Ричардса.
Как сообщает BBC, "Бавария" приняла предложение "Пэлас" в размере 10 миллионов евро (8.5 млн. фунтов) плюс 3 млн. евро (2.5 млн. фунтов) в виде бонусов.
Прошлый сезон Ричардс отыграл за "Хоффенхайм" на правах аренды, а с приходом Маттейса Де Лигта из "Ювентуса" стал еще дальше от стартового состава в Мюнхене.
22-летний игрок сборной США должен стать третьим новичком команды Патрика Виейра в это трансферное окно после голкипера Сэма Джонстона и полузащитника Шейка Дукуре.
20.07.2022 15:00
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на фотке кокойто фирмино
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