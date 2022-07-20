Конте признался, что "Тоттенхэм" навязал ему Спенса

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте признался, что правого защитника Джеда Спенса ему навязало руководство клуба.

Накануне "Тоттенхэм" совершил свое шестое приобретение этим летом, купив Спенса у "Мидлсбро" за 20 миллионов фунтов, включая бонусы.



По словам Конте, он не просил клуб покупать ему Джеда, однако Антонио признает, что 21-летний англичанин обладает потенциалом и может быть полезен "шпорам".



"Спенс — это инвестиция клуба. Клуб хотел купить его. Я сказал "окей". Это молодой игрок, но он показал, что может стать хорошим, важным игроком для нас. Его решил купить клуб", — цитирует Конте Evening Standard.