Конте признался, что "Тоттенхэм" навязал ему Спенса

Джед Спенс Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте признался, что правого защитника Джеда Спенса ему навязало руководство клуба.

Накануне "Тоттенхэм" совершил свое шестое приобретение этим летом, купив Спенса у "Мидлсбро" за 20 миллионов фунтов, включая бонусы.

По словам Конте, он не просил клуб покупать ему Джеда, однако Антонио признает, что 21-летний англичанин обладает потенциалом и может быть полезен "шпорам".

"Спенс — это инвестиция клуба. Клуб хотел купить его. Я сказал "окей". Это молодой игрок, но он показал, что может стать хорошим, важным игроком для нас. Его решил купить клуб", — цитирует Конте Evening Standard.


Метки Конте, Спенс, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 20.07.2022 14:00

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  1. chelsiukpro 20.07.2022 14:15 # chelsiukpro
    Парень в рабство попал к лысому Леви!!!

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  2. yamateh 20.07.2022 14:12 # yamateh
    И каменное лицо Спенса)

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  3. cuckoldsessions 20.07.2022 14:03 # cuckoldsessions
    Сгноит на банке парик

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