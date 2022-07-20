Гвардиола: "Зинченко переходит в "Арсенал"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подтвердил, что защитник Александр Зинченко направляется в "Арсенал".

По словам Гвардиолы, накануне у Зинченко состоялось прощание с партнерами по команде и персоналом клуба. Александр уже покинул тренировочный лагерь "Сити" в Хьюстоне.



Теперь 25-летний украинец направляется в "Арсенал", который согласовал его покупку за 32 миллиона фунтов.



"От лица нашего клуба я выражаю благодарность за то, что он сделал на поле и за его пределами. Вчера был славный момент, потому что мы смогли полноценно попрощаться. К сожалению, Габи (Жезус) и Рахим (Стерлинг) не смогли этого сделать, но с ним мы попрощались, и теперь он переходит в "Арсенал", — цитирует Гвардиолу Daily Mirror.