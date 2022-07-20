Гвардиола: "Зинченко переходит в "Арсенал"

Хосеп Гвардиола и Александр Зинченко Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подтвердил, что защитник Александр Зинченко направляется в "Арсенал".

По словам Гвардиолы, накануне у Зинченко состоялось прощание с партнерами по команде и персоналом клуба. Александр уже покинул тренировочный лагерь "Сити" в Хьюстоне.

Теперь 25-летний украинец направляется в "Арсенал", который согласовал его покупку за 32 миллиона фунтов.

"От лица нашего клуба я выражаю благодарность за то, что он сделал на поле и за его пределами. Вчера был славный момент, потому что мы смогли полноценно попрощаться. К сожалению, Габи (Жезус) и Рахим (Стерлинг) не смогли этого сделать, но с ним мы попрощались, и теперь он переходит в "Арсенал", — цитирует Гвардиолу Daily Mirror.


Метки Арсенал, Гвардиола, Зинченко, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 20.07.2022 13:00

Количество просмотров Просмотров: 1282

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Последние комментарии:




  1. mixmaster 20.07.2022 13:43 # mixmaster
    Что ж, посмотрим.

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  2. closer 20.07.2022 13:27 # closer
    Двуличный лысый приспособленец
    Слил проблемного игрока

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  3. isidro 20.07.2022 13:22 # isidro
    да, умеют шитюки выгодно продавать игроков своих

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  4. englandonelove 20.07.2022 13:15 # englandonelove
    КОРОЛЬ!!!

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  5. true-manc 20.07.2022 13:07 # true-manc
    КОРОЛЬ!!!

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  6. quavo 20.07.2022 13:04 # quavo
    позор арсику

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  7. mancityman 20.07.2022 13:02 # mancityman
    КОРОЛЬ!!!

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