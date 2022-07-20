Гвардиола: "Зинченко переходит в "Арсенал"
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подтвердил, что защитник Александр Зинченко направляется в "Арсенал".
По словам Гвардиолы, накануне у Зинченко состоялось прощание с партнерами по команде и персоналом клуба. Александр уже покинул тренировочный лагерь "Сити" в Хьюстоне.
Теперь 25-летний украинец направляется в "Арсенал", который согласовал его покупку за 32 миллиона фунтов.
"От лица нашего клуба я выражаю благодарность за то, что он сделал на поле и за его пределами. Вчера был славный момент, потому что мы смогли полноценно попрощаться. К сожалению, Габи (Жезус) и Рахим (Стерлинг) не смогли этого сделать, но с ним мы попрощались, и теперь он переходит в "Арсенал", — цитирует Гвардиолу Daily Mirror.
20.07.2022 13:00
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Что ж, посмотрим.
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Двуличный лысый приспособленец
Слил проблемного игрока
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да, умеют шитюки выгодно продавать игроков своих
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КОРОЛЬ!!!
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КОРОЛЬ!!!
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позор арсику
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КОРОЛЬ!!!
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