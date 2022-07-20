Гвардиола опроверг слухи насчет перехода Неймара в "Сити"

Неймар Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола опроверг слухи о переходе в его клуб нападающего ПСЖ Неймара.

Этим летом будущее Неймара является предметом интенсивных спекуляций, и на дня французское издание Le Parisien сообщило, что 30-летний бразиец был предложен "Сити".

По словам Гвардиолы, это не так, и Неймара не будет на "Этиахд".

"Мне жаль газету, которая опубликовала эту историю, но это неправда. Их информация не соответствует действительности".

"Неймар — невероятный игрок, и мне известно, что он невероятно милый парень. Но это не соответствует действительности".

"Каждое лето пишут, что "Манчестер Сити" собирается купить 150 игроков", — цитирует Гвардиолу talkSPORT.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Неймар, ПСЖ, слухи

Автор mihajlo   

Дата 20.07.2022 12:00

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