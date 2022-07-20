Гвардиола опроверг слухи насчет перехода Неймара в "Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола опроверг слухи о переходе в его клуб нападающего ПСЖ Неймара.

Этим летом будущее Неймара является предметом интенсивных спекуляций, и на дня французское издание Le Parisien сообщило, что 30-летний бразиец был предложен "Сити".



По словам Гвардиолы, это не так, и Неймара не будет на "Этиахд".



"Мне жаль газету, которая опубликовала эту историю, но это неправда. Их информация не соответствует действительности".



"Неймар — невероятный игрок, и мне известно, что он невероятно милый парень. Но это не соответствует действительности".



"Каждое лето пишут, что "Манчестер Сити" собирается купить 150 игроков", — цитирует Гвардиолу talkSPORT.