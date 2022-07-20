"Ноттингем Форест" сделал предложение Лингарду
Новичок Премьер-Лиги "Ноттингем Форест" сделал предложение бывшему вингеру "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингарду.
До сих пор главными претендентами на Лингарда в Премьер-Лиге считались "Вест Хэм", "Эвертон" и "Тоттенхэм". Также известно, что у Джесси есть варианты с МЛС и Саудовской Аравией.
Однако Sky Sports сообщает, что теперь в борьбу за Джесси вступил "Форест", установив контакт с представителями 29-летнего англичанина и сделав "внушительное" предложение.
Как и "Вест Хэм", сейчас "лесники" ожидают ответа от Лингарда. Ранее предполагалось, что Джесси окончательно определится со своим будущим на текущей неделе.
20.07.2022 11:00
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