"Ноттингем Форест" сделал предложение Лингарду

Новичок Премьер-Лиги "Ноттингем Форест" сделал предложение бывшему вингеру "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингарду.

До сих пор главными претендентами на Лингарда в Премьер-Лиге считались "Вест Хэм", "Эвертон" и "Тоттенхэм". Также известно, что у Джесси есть варианты с МЛС и Саудовской Аравией.



Однако Sky Sports сообщает, что теперь в борьбу за Джесси вступил "Форест", установив контакт с представителями 29-летнего англичанина и сделав "внушительное" предложение.



Как и "Вест Хэм", сейчас "лесники" ожидают ответа от Лингарда. Ранее предполагалось, что Джесси окончательно определится со своим будущим на текущей неделе.