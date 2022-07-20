Гомес объяснил, почему не ушел из "Ливерпуля"

Защитник Джо Гомес объяснил, почему заключил новый контракт с "Ливерпулем" и не ушел в другой клуб.

В прошлом сезоне Гомес отметился только четырьмя появлениями в стартовом составе "Ливерпуля" в рамках Премьер-Лиги, и многие ожидали, что этим летом Джо, которого сватали даже в "Реал", уйдет ради регулярной игровой практики.



Однако 25-летний англичанин предпочел заключить новый долгосрочный контракт с "красными", потому что ценит то, чем обладает в мерсисайдском клубе.



"Не могу отрицать — я слышал об этих слухах, но пока нет ничего конкретного с моими представителями, я воспринимаю это с долей скептицизма".



"Любой интерес льстит, но внешний шум не отвлекает меня от принятия решений".



"Я на 100 процентов могу понять, почему люди думали, что я помышляю об уходе. Это связано с моим возрастом и тем, что я показывал в прошлом".



"Мне нужно было принять решение, и вы могли подумать, что я нахожусь на развилке. Но, поговорив с клубом, я понял, насколько это важное решение для меня".



"В фундаментальном отношении здесь у меня есть такие возможности и такая платформа, от которых очень сложно отказаться. По сути мне лишь требовалось принять тот факт, что я готов к этому испытанию", — сообщил Гомес Liverpool Echo.