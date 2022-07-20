Босс "Барселоны" подтвердил, что "Челси" хотел Левандовски

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта подтвердил, что "Челси" соперничал с его клубом за нападающего Роберта Левандовски.

Накануне вечером "Барселона" подтвердила приобретение Левандовски у "Баварии" за 50 миллионов евро (42.5 млн. фунтов). Однако Роберт достался каталонскому клубу не без борьбы.



"Мы соперничали с командами вроде ПСЖ и "Челси", чтобы подписать Роберта, но он сам хотел перейти именно сюда. Спасибо ему за это", — цитирует Лапорту Daily Mirror.



По информации El Pais, "Барселоне" удалось опередить конкурентов и сохранить лицо перед общественностью с помощью секретного платежа агенту 33-летнего поляка Пини Захави в размере 20 млн. евро (17 млн. фунтов).