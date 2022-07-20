Босс "Барселоны" подтвердил, что "Челси" хотел Левандовски

Роберт Левандовски Президент "Барселоны" Жоан Лапорта подтвердил, что "Челси" соперничал с его клубом за нападающего Роберта Левандовски.

Накануне вечером "Барселона" подтвердила приобретение Левандовски у "Баварии" за 50 миллионов евро (42.5 млн. фунтов). Однако Роберт достался каталонскому клубу не без борьбы.

"Мы соперничали с командами вроде ПСЖ и "Челси", чтобы подписать Роберта, но он сам хотел перейти именно сюда. Спасибо ему за это", — цитирует Лапорту Daily Mirror.

По информации El Pais, "Барселоне" удалось опередить конкурентов и сохранить лицо перед общественностью с помощью секретного платежа агенту 33-летнего поляка Пини Захави в размере 20 млн. евро (17 млн. фунтов).


Метки Барселона, Левандовски, Челси

Автор mihajlo   

Дата 20.07.2022 09:00

Количество просмотров Просмотров: 810

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. skydreams 20.07.2022 10:10 # skydreams
    По информации El Pais, "Барселоне" удалось опередить конкурентов и сохранить лицо перед общественностью с помощью секретного платежа агенту 33-летнего поляка Пини Захави в размере 20 млн. евро (17 млн. фунтов).

    Источник: http://fapl.ru/posts/94445/?c=1

    О_О

    (ответить)

  2. ivan-tns 20.07.2022 10:09 # ivan-tns
    за 33 летнего дедушку такие цифры от клуба банкрота!? попахивает наебаловом...

    (ответить)

  3. chr1s8rown 20.07.2022 09:25 # chr1s8rown
    щестнолси

    (ответить)

  4. yamateh 20.07.2022 09:18 # yamateh
    Лева базар нет атлет. Но откуда у Барсы столько денег на Леву и Рафинью?

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: