Тухель: "Не ожидаю, что Бройя уйдет"

Армандо Бройя Главный тренер "Челси" Томас Тухель заявил, что по-прежнему не ожидает ухода нападающего Армандо Бройи из клуба этим летом.

Как известно, Бройя досрочно прервал американское турне "Челси" и вернулся в Лондон. Тухель объяснял это травмой, однако пресса твердит, что Армандо находится на пороге перехода в "Вест Хэм" за 35 миллионов фунтов.

Тухель в курсе интереса к Бройе и допускает лишь уход 20-летнего албанца в аренду, но никак не продажу.

"Я не ожидаю, что он уйдет. Мне известно насчет предложений и насчет интереса. Мы примем решение вместе — владелец, я и игрок. Когда он прибыл к нам, было ясно, что он старается произвести впечатление и стать игроком "Челси".

"Ясно, что после аренды в "Саутгемптоне" он хочет сделать следующий шаг. К сожалению, он получил травму. Сейчас к нему существует большой интерес, и давайте посмотрим, как все сложится. У него есть контракт здесь".

"У нас большой выбор игроков, но не по профилю Армандо. Мы должны очень тщательно изучить ситуацию и решить, можем ли мы предложить ему такое количество минут, которое позволит ему расти здесь, или ему будет лучше снова отправиться в аренду за минутами", — цитирует Тухеля Sky Sports.


Метки Бройя, Тухель, Челси

Автор mihajlo   

Дата 20.07.2022 08:00

Количество просмотров Просмотров: 151

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. blueswin 20.07.2022 08:13 # blueswin
    Тухель больше 15 матчей ему предложить будет нечего,

    3-4 выхода в АПЛ, возможно столько же в ЛЧ, и матчей 3+3 в КА и КЛ.

    Не более. Ясно что в основном будут играть Вернер и Хаверц как до прихода Лукаку, вот и всё.

    Только может быть чудо, если он в первом туре выйдет на замену на 68 минуте и забьёт 2 гола, только тогда это поменяет кардинально ситуацию. В целом, он еще не готов к Челси.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: