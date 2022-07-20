Тухель: "Не ожидаю, что Бройя уйдет"
Главный тренер "Челси" Томас Тухель заявил, что по-прежнему не ожидает ухода нападающего Армандо Бройи из клуба этим летом.
Как известно, Бройя досрочно прервал американское турне "Челси" и вернулся в Лондон. Тухель объяснял это травмой, однако пресса твердит, что Армандо находится на пороге перехода в "Вест Хэм" за 35 миллионов фунтов.
Тухель в курсе интереса к Бройе и допускает лишь уход 20-летнего албанца в аренду, но никак не продажу.
"Я не ожидаю, что он уйдет. Мне известно насчет предложений и насчет интереса. Мы примем решение вместе — владелец, я и игрок. Когда он прибыл к нам, было ясно, что он старается произвести впечатление и стать игроком "Челси".
"Ясно, что после аренды в "Саутгемптоне" он хочет сделать следующий шаг. К сожалению, он получил травму. Сейчас к нему существует большой интерес, и давайте посмотрим, как все сложится. У него есть контракт здесь".
"У нас большой выбор игроков, но не по профилю Армандо. Мы должны очень тщательно изучить ситуацию и решить, можем ли мы предложить ему такое количество минут, которое позволит ему расти здесь, или ему будет лучше снова отправиться в аренду за минутами", — цитирует Тухеля Sky Sports.
20.07.2022 08:00
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Тухель больше 15 матчей ему предложить будет нечего,
3-4 выхода в АПЛ, возможно столько же в ЛЧ, и матчей 3+3 в КА и КЛ.
Не более. Ясно что в основном будут играть Вернер и Хаверц как до прихода Лукаку, вот и всё.
Только может быть чудо, если он в первом туре выйдет на замену на 68 минуте и забьёт 2 гола, только тогда это поменяет кардинально ситуацию. В целом, он еще не готов к Челси.
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