Тухель: "Не ожидаю, что Бройя уйдет"

Главный тренер "Челси" Томас Тухель заявил, что по-прежнему не ожидает ухода нападающего Армандо Бройи из клуба этим летом.

Как известно, Бройя досрочно прервал американское турне "Челси" и вернулся в Лондон. Тухель объяснял это травмой, однако пресса твердит, что Армандо находится на пороге перехода в "Вест Хэм" за 35 миллионов фунтов.



Тухель в курсе интереса к Бройе и допускает лишь уход 20-летнего албанца в аренду, но никак не продажу.



"Я не ожидаю, что он уйдет. Мне известно насчет предложений и насчет интереса. Мы примем решение вместе — владелец, я и игрок. Когда он прибыл к нам, было ясно, что он старается произвести впечатление и стать игроком "Челси".



"Ясно, что после аренды в "Саутгемптоне" он хочет сделать следующий шаг. К сожалению, он получил травму. Сейчас к нему существует большой интерес, и давайте посмотрим, как все сложится. У него есть контракт здесь".



"У нас большой выбор игроков, но не по профилю Армандо. Мы должны очень тщательно изучить ситуацию и решить, можем ли мы предложить ему такое количество минут, которое позволит ему расти здесь, или ему будет лучше снова отправиться в аренду за минутами", — цитирует Тухеля Sky Sports.