"Севилья" отклонила предложение "Челси" по Кунде

Жюль Кунде "Севилья" ответила отказом на предложение "Челси" в 47 миллионов фунтов о покупке защитника Жюля Кунде.

Купив Калиду Кулибали из "Наполи" за 33 млн. фунтов, "Челси" собирается обзавестись еще двумя центральными защитниками в это трансферное окно, и одной из целей "синих" является как раз Кунде.

Как утверждает talkSPORT, "Челси" продолжает переговоры со своими коллегами из "Севильи", однако стартовое предложение лондонского клуба по 23-летнему французу было отклонено.

А The Guardian добавляет, что "Челси", сражаясь за Кунде, все еще может столкнуться с конкуренцией со стороны "Барселоны", которая опередила "синих" в борьбе за вингера Рафинью.


Метки Кунде, Севилья, Челси

Автор mihajlo   

Дата 20.07.2022 07:00

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Последние комментарии:




  1. blueswin 20.07.2022 08:08 # blueswin
    кажется у Магуаэра скоро появится напарник в видео нарезках, он даже половину этой суммы не стоит

    (ответить)

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