"Севилья" отклонила предложение "Челси" по Кунде

"Севилья" ответила отказом на предложение "Челси" в 47 миллионов фунтов о покупке защитника Жюля Кунде.

Купив Калиду Кулибали из "Наполи" за 33 млн. фунтов, "Челси" собирается обзавестись еще двумя центральными защитниками в это трансферное окно, и одной из целей "синих" является как раз Кунде.



Как утверждает talkSPORT, "Челси" продолжает переговоры со своими коллегами из "Севильи", однако стартовое предложение лондонского клуба по 23-летнему французу было отклонено.



А The Guardian добавляет, что "Челси", сражаясь за Кунде, все еще может столкнуться с конкуренцией со стороны "Барселоны", которая опередила "синих" в борьбе за вингера Рафинью.