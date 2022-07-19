Зинченко отправился на медобследование в "Арсенал"

Крайний защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко вылетел в Орландо, чтобы завершить переход в "Арсенал".

"Арсенал" уже согласовал с "Манчестер Сити" компенсацию за Зинченко в размере 30 миллионов фунтов плюс 2 млн. фунтов в видел бонусов, а также достиг принципиальной договоренности с самим Александром об условиях личного контракта на четыре года.



Как и "горожане", "канониры" сейчас совершают турне по Соединенным Штатам, поэтому 25-летнему украинцу не придется возвращаться в Лондон для оформления сделки.



Как сообщает The Athletic, Зинченко уже покинул тренировочный лагерь "Сити" в Хьюстоне, штат Техас, и направляется в Орландо, штат Флорида. В месте назначения Александр пройдет медобследование и заключит контракт.