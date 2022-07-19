"Рейнджерс" приобрел Бена Дэвиса из "Ливерпуля"

"Рейнджерс" завершил приобретение защитника "Ливерпуля" Бена Дэвиса.

В феврале 2021 Дэвис стал так называемой "панической покупкой" ослабленного травмами "Ливерпуля", перебравшись на "Энфилд" из "Престона" за 1.6 млн. фунтов.



Впоследствии Бен так и не сыграл ни одного официального матча за "красных", а вторую половину сезона 2021/22 провел в "Шеффилд Юнайтед" на правах аренды.



С "Рейнджерс" Дэвис заключил контракт до 2026 года. BBC предполагает, что 26-летний англичанин обошелся клубу из Глазго в 4 млн. фунтов, включая 1 млн. фунтов в виде бонусов.



"Он сильный защитник с отличными качествами", — сообщил про своего новичка главный тренер "Рейнджерс" Джованни Ван Бронхорст.