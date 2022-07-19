Ампаду хочет ворваться в планы Тухеля

Защитник "Челси" Итан Ампаду заявил, что хочет ворваться в планы главного тренера "синих" Томаса Тухеля на новый сезон.

Прошлый сезон Ампаду отыграл за итальянскую к "Венецию" на правах аренды, и Тухель — в свете своих кадровых проблем в обороне — не спешит повторно отсылать Итана в другой клуб.



21-летний валлиец видит в этом шанс для себя и надеется повторить путь защитника Трево Чалобы, который в прошлой кампании утвердился полноценным членом первой команды.



"Конечно, я хочу повторить его путь, причем не только я — нас таких несколько с одинаковым настроем пробиться в состав первой команды".



"Сейчас мы здесь, и это наш шанс проявить себя. Как и любой футболист, я мечтаю достичь высшего уровня. Думаю, нет ничего плохого в том, чтобы говорить это и мечтать об этом. Каждый хочет быть лучшим. Однако важно сражаться и продвигаться к цели".



"Я просто хочу продолжать прогрессировать, продолжать стараться, сражаясь и работая каждый день. Это начинается с предсезонного периода, когда ты можешь заслужить свой шанс", — цитирует Ампаду Evening Standard.