Ампаду хочет ворваться в планы Тухеля
Защитник "Челси" Итан Ампаду заявил, что хочет ворваться в планы главного тренера "синих" Томаса Тухеля на новый сезон.
Прошлый сезон Ампаду отыграл за итальянскую к "Венецию" на правах аренды, и Тухель — в свете своих кадровых проблем в обороне — не спешит повторно отсылать Итана в другой клуб.
21-летний валлиец видит в этом шанс для себя и надеется повторить путь защитника Трево Чалобы, который в прошлой кампании утвердился полноценным членом первой команды.
"Конечно, я хочу повторить его путь, причем не только я — нас таких несколько с одинаковым настроем пробиться в состав первой команды".
"Сейчас мы здесь, и это наш шанс проявить себя. Как и любой футболист, я мечтаю достичь высшего уровня. Думаю, нет ничего плохого в том, чтобы говорить это и мечтать об этом. Каждый хочет быть лучшим. Однако важно сражаться и продвигаться к цели".
"Я просто хочу продолжать прогрессировать, продолжать стараться, сражаясь и работая каждый день. Это начинается с предсезонного периода, когда ты можешь заслужить свой шанс", — цитирует Ампаду Evening Standard.
19.07.2022 21:00
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Последние комментарии:
очень импонирует он. но вряд ли шанс получит если купят и кунде, и кимпембе... только в следующем сезоне, если уйдёт ВЕЛИЧАЙШИЙ Тиаго Силва, и то скорее всего кого-то купят. надо уходить ему и не гробить карьеру в ожиданиях, парень талантливый
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ТОПАРЬ!!!
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