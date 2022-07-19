Тен Хаг не считает рос Мартинеса проблемой

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что не считает рост защитника Лисандро Мартинеса проблемой.

Несмотря на то, что Мартинес способен сыграть на нескольких позициях, включая центрального полузащитника, большую часть из своих 118 матчей за "Аякс" Лисандро провел в качестве левого центрального защитника.



Как было подмечено, со своим ростом в 175 см Мартинес станет самым низким центральным защитником в Премьер-Лиге, однако Тен Хаг не переживает.



"Думаю, он не самый высокий, однако он весьма хорош в воздухе. Я чувствую себя спокойно на этот счет. Конечно, тебе нужен правильный баланс".



"Он хорошо выбирает момент времени, это одно из его качеств. Думаю, имеющиеся у нас игроки, а также Мартинес способны незамедлительно приносить пользу. Мы приглашаем его не для увеличения глубины состава, а для усиления стартовых 11", — цитирует Тен Хага Daily Mirror.