"Челси" в считанных днях от потери Аспиликуэты

"Барселона" надеется оформить приобретение капитана "Челси" Сесара Аспиликуэты в ближайшие дни.

Все 10 последних сезонов Аспиликуэта провел в "Челси", сыграв 474 матча, и контракт Сесара с лондонским клубом истекает только следующим летом.



Однако 32-летний испанец хочет вернуться на родину без промедления, и "Барселона" готова предложить ему такую возможность.



El Chiringuito ожидает, что Аспиликуэта присоединится к "Барселоне" со дня на день, последовав примеру защитника Андреаса Кристенсена, который отправился на "Ноу Камп" из "Челси" как свободный агент.



Пока неясно, какую компенсацию "Челси" получит за Аспиликуэту — ранее этим летом, если верить слухам, "синие" отклонили предложение "Барселоны" по своему капитану в 2.5 млн. фунтов.