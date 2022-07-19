"Сити" представил новую выездную форму на сезон 2022/23 (ФОТО)

Новая выездная форма Манчестер Сити на сезон 2022/23 "Манчестер Сити" презентовал новую выездную форму на сезон 2022/23 от своего технического спонсора Puma.

Состоящая из красно-черных полосок футболка является отсылкой к форме, в которой "Сити" выигрывал Кубок Англии в 1969 году и Кубок Лиги с Кубком обладателей кубков в 1970.

Кроме того, 20 июля 1969 года случилась первая высадка человека на Луну, поэтому свою новую форму "горожане" представили именно в космическом центре НАСА в Хьюстоне, накануне товарищеского матча против мексиканской "Америки".

Новая выездная форма Манчестер Сити на сезон 2022/23

Новая выездная форма Манчестер Сити на сезон 2022/23

Новая выездная форма Манчестер Сити на сезон 2022/23

Новая выездная форма Манчестер Сити на сезон 2022/23

Новая выездная форма Манчестер Сити на сезон 2022/23


Метки Puma, Манчестер Сити, форма, фото

Автор mihajlo   

Дата 19.07.2022 18:00

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Последние комментарии:




  1. beatles-red 19.07.2022 18:35 # beatles-red
    Бля один в один полотенца в отелях

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  2. mancityman 19.07.2022 18:23 # mancityman
    КОРОЛЕВСКАЯ!!!

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  3. slavaukraine 19.07.2022 18:12 # slavaukraine
    Вот классная форма, со своим стилем, отличные переходы в цветах, с золотым текстом, не то что, обоссаная тряпка канониров.

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  4. alexomck 19.07.2022 18:05 # alexomck
    Милан к столбу прислонили:)

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  5. qess 19.07.2022 18:02 # qess
    Это чё типа манчестер всё-таки красный?

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