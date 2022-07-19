"Сити" представил новую выездную форму на сезон 2022/23 (ФОТО)
"Манчестер Сити" презентовал новую выездную форму на сезон 2022/23 от своего технического спонсора Puma.
Состоящая из красно-черных полосок футболка является отсылкой к форме, в которой "Сити" выигрывал Кубок Англии в 1969 году и Кубок Лиги с Кубком обладателей кубков в 1970.
Кроме того, 20 июля 1969 года случилась первая высадка человека на Луну, поэтому свою новую форму "горожане" представили именно в космическом центре НАСА в Хьюстоне, накануне товарищеского матча против мексиканской "Америки".
19.07.2022 18:00
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Последние комментарии:
Бля один в один полотенца в отелях
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КОРОЛЕВСКАЯ!!!
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Вот классная форма, со своим стилем, отличные переходы в цветах, с золотым текстом, не то что, обоссаная тряпка канониров.
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Милан к столбу прислонили:)
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Это чё типа манчестер всё-таки красный?
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