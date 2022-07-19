"Сити" представил новую выездную форму на сезон 2022/23 (ФОТО)

"Манчестер Сити" презентовал новую выездную форму на сезон 2022/23 от своего технического спонсора Puma.

Состоящая из красно-черных полосок футболка является отсылкой к форме, в которой "Сити" выигрывал Кубок Англии в 1969 году и Кубок Лиги с Кубком обладателей кубков в 1970.



Кроме того, 20 июля 1969 года случилась первая высадка человека на Луну, поэтому свою новую форму "горожане" представили именно в космическом центре НАСА в Хьюстоне, накануне товарищеского матча против мексиканской "Америки".



















