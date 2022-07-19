Магуайр был освистан фанатами "Юнайтед"

Капитан "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр был освистан собственными фанатами клуба в товарищеском матче против "Кристал Пэлас".

Ранее днем "Юнайтед" отпраздновал победу 3:1 над "Пэлас" в Мельбурне, продлив свою 100-процентную серию в рамках предсезонного турне по Таиланду и Австралии.



Однако, как отмечает Daily Mail, каждое касание мяча Магуайром на "Мельбурн Крикет Стэдиум" сопровождалось гулом негодования, причем освистывали Харри именно фанаты "красных дьяволов".



По всей видимости, болельщики до сих пор не могут простить самому дорогому защитнику в мире ужасный сезон 2021/22, в котором "Юнайтед" пропустил 57 голов в Премьер-Лиге — на четыре больше, чем вылетевший "Бернли".



При этом Магуайр является одним из самых нахваливаемых игроков у нового главного тренера "Юнайтед" Эрика Тен Хага, который пообещал оставить Харри капитаном команды.