"Мидлсбро" арендовал Зака Стеффена

Голкипер "Манчестер Сити" Зак Стеффен отправился в аренду в клуб Чемпионшипа "Мидлсбро".

На протяжении двух последних сезонов Стеффен страховал первого номера "Сити" Эдерсона, а в ноябре 2021 даже заключил с "горожанами" новый контракт до 2025 года.



Желание играть регулярно в предверии Чемпионата Мира в Катаре подтолкнуло 27-летнего голкипера сборной США к переходу в "Боро".



Стоит отметить, что "Сити" заранее подготовился к уходу Стеффена, подписав свободным агентом Штефана Ортегу, который в прошлом сезоне выступал за "Арминию".



"Каждый знает его ситуацию — из-за Чемпионата Мира ему нужно играть. Он договорился с "Сити", хотя легко мог бы остаться там и комфортно себя себя чувствовать в качестве второго номера. Он захотел уйти, согласившись отправиться сюда", — сообщил главный тренер "речников" Крис Уайлдер.