"Вулверхэмптон" отправил Фабиу Силву в "Андерлехт"
Нападающий "Вулверхэмптона" Фабиу Силва отправился в "Андерлехт" на правах аренды, рассчитанной на сезон 2022/23.
В сентябре 2020 "Вулверхэмптон" обновил свой трансферный рекорд, купив Силву у "Порту" по сделке стоимостью 37 миллионов фунтов.
Правда, с тех пор Фабиу отметился лишь 17 появлениями в стартовом составе "волков" в рамках Премьер-Лиги, забив четыре гола.
Перед своей командировкой в Бельгию 20-летний португалец заключил с "Вулверхэмптоном" новый контракт до июня 2026 с опцией продления на 12 месяцев.
Выступать за "Андерлехт" Силва будет под 99-м номером.
19.07.2022 15:00
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Хз что за фрукт, думаю после аренды ещё покажет себя, но 37 Лямов конечно за него…
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