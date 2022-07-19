"Вулверхэмптон" отправил Фабиу Силву в "Андерлехт"

Фабиу Силва Нападающий "Вулверхэмптона" Фабиу Силва отправился в "Андерлехт" на правах аренды, рассчитанной на сезон 2022/23.

В сентябре 2020 "Вулверхэмптон" обновил свой трансферный рекорд, купив Силву у "Порту" по сделке стоимостью 37 миллионов фунтов.

Правда, с тех пор Фабиу отметился лишь 17 появлениями в стартовом составе "волков" в рамках Премьер-Лиги, забив четыре гола.

Перед своей командировкой в Бельгию 20-летний португалец заключил с "Вулверхэмптоном" новый контракт до июня 2026 с опцией продления на 12 месяцев.

Выступать за "Андерлехт" Силва будет под 99-м номером.


Метки Андерлехт, аренда, Вулверхэмптон, Силва, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 19.07.2022 15:00

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  1. vagifspurs 19.07.2022 15:10 # vagifspurs
    Хз что за фрукт, думаю после аренды ещё покажет себя, но 37 Лямов конечно за него…

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