"Вулверхэмптон" отправил Фабиу Силву в "Андерлехт"

Нападающий "Вулверхэмптона" Фабиу Силва отправился в "Андерлехт" на правах аренды, рассчитанной на сезон 2022/23.

В сентябре 2020 "Вулверхэмптон" обновил свой трансферный рекорд, купив Силву у "Порту" по сделке стоимостью 37 миллионов фунтов.



Правда, с тех пор Фабиу отметился лишь 17 появлениями в стартовом составе "волков" в рамках Премьер-Лиги, забив четыре гола.



Перед своей командировкой в Бельгию 20-летний португалец заключил с "Вулверхэмптоном" новый контракт до июня 2026 с опцией продления на 12 месяцев.



Выступать за "Андерлехт" Силва будет под 99-м номером.