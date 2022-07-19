Вернер: "Хочу играть больше"

Нападающий Тимо Вернер намекнул на уход из "Челси" этим летом.

В прошлом сезоне Вернер отметился только 15 появлениями в стартовом составе "Челси" в рамках Премьер-Лиги, забив четыре гола.



С появлением в команде Рахима Стерлинга 26-летнему немцу будет еще сложнее получать игровые минуты, и это тревожит экс-игрока "РБ Лейпциг" в свете приближения ЧМ-2022 в Катаре.



"Я могу быть счастлив где угодно. Конечно, я хочу играть больше, и я должен играть больше, чтобы в хорошем состоянии подойти к Чемпионату Мира и иметь шансы сыграть там".



"Не так важно, пройдет Чемпионат Мира зимой или летом. Для меня это ничего не меняет. Думаю, я должен там выступить, если буду играть регулярно".



"Тем не менее, до Чемпионата Мира еще четыре месяца, и нам с "Челси" нужно многое сделать. Время, когда нужно будет думать о национальной команде, пока не пришло", — цитирует Вернера talkSPORT.