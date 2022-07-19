"Тоттенхэм" приобрел Джеда Спенса

Джед Спенс "Тоттенхэм" объявил о приобретении правого защитника "Мидлсбро" Джеда Спенса.

Еще в пятницу пройдя медобследование на базе "Тоттенхэма", сейчас Спенсс заключил со "шпорами" пятилетний контракт.

Sky Sports оценивает трансфер 21-летнего англичанина в 20 миллионов фунтов, включая гарантированную сумму в 12.5 млн. фунтов.

Спенс совершил настоящий прорыв в своем развитии в прошлом сезоне, приняв участие в 46 матчах за "Ноттингем Форест", который арендовал его у "Боро".

Приобрести Спенса хотел не только вышедший в Премьер-Лигу "Форест", но и ряд других клубов, однако Джед решил связать свое будущее с "Тоттенхэмом".

Таким образом, Спенс стал уже шестым новичком "Тоттенхэма" в это трансферное окно после Фрэйзера Форстера, Клемана Лангле, Ива Биссума, Ивана Перишича и Ришарлисона.


Метки Мидлсбро, Спенс, Тоттенхэм, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 19.07.2022 13:00

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Последние комментарии:




  1. sausage 19.07.2022 13:26 # sausage
    Это вместо Танганги? Не зашёл нигер ни Мауру, ни Конте.

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  2. raka-eve 19.07.2022 13:20 # raka-eve
    напоминает закупку после бейла-модрича,когда букварь херни напокупал. Конте конечно совершенно другого уровня менеджер. но хз, адаптировать в команду столько игроков сразу

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  3. slavaukraine 19.07.2022 13:02 # slavaukraine
    Какой-то Мартинелли сейчас плачет в подушку... орууу!!!!!!!!!!

    COME ON YOU SPURS!!!!

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