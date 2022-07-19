"Тоттенхэм" приобрел Джеда Спенса
"Тоттенхэм" объявил о приобретении правого защитника "Мидлсбро" Джеда Спенса.
Еще в пятницу пройдя медобследование на базе "Тоттенхэма", сейчас Спенсс заключил со "шпорами" пятилетний контракт.
Sky Sports оценивает трансфер 21-летнего англичанина в 20 миллионов фунтов, включая гарантированную сумму в 12.5 млн. фунтов.
Спенс совершил настоящий прорыв в своем развитии в прошлом сезоне, приняв участие в 46 матчах за "Ноттингем Форест", который арендовал его у "Боро".
Приобрести Спенса хотел не только вышедший в Премьер-Лигу "Форест", но и ряд других клубов, однако Джед решил связать свое будущее с "Тоттенхэмом".
Таким образом, Спенс стал уже шестым новичком "Тоттенхэма" в это трансферное окно после Фрэйзера Форстера, Клемана Лангле, Ива Биссума, Ивана Перишича и Ришарлисона.
19.07.2022 13:00
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Последние комментарии:
Это вместо Танганги? Не зашёл нигер ни Мауру, ни Конте.
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напоминает закупку после бейла-модрича,когда букварь херни напокупал. Конте конечно совершенно другого уровня менеджер. но хз, адаптировать в команду столько игроков сразу
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Какой-то Мартинелли сейчас плачет в подушку... орууу!!!!!!!!!!
COME ON YOU SPURS!!!!
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