"Тоттенхэм" приобрел Джеда Спенса

"Тоттенхэм" объявил о приобретении правого защитника "Мидлсбро" Джеда Спенса.

Еще в пятницу пройдя медобследование на базе "Тоттенхэма", сейчас Спенсс заключил со "шпорами" пятилетний контракт.



Sky Sports оценивает трансфер 21-летнего англичанина в 20 миллионов фунтов, включая гарантированную сумму в 12.5 млн. фунтов.



Спенс совершил настоящий прорыв в своем развитии в прошлом сезоне, приняв участие в 46 матчах за "Ноттингем Форест", который арендовал его у "Боро".



Приобрести Спенса хотел не только вышедший в Премьер-Лигу "Форест", но и ряд других клубов, однако Джед решил связать свое будущее с "Тоттенхэмом".



Таким образом, Спенс стал уже шестым новичком "Тоттенхэма" в это трансферное окно после Фрэйзера Форстера, Клемана Лангле, Ива Биссума, Ивана Перишича и Ришарлисона.