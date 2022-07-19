"Арсенал" представил новую выездную форму на сезон 2022/23 (ФОТО)

Новая выездная форма Арсенала на сезон 2022/23 "Арсенал" представил свою новую выездную форму от Adidas на сезон 2022/23.

Выездная форма выполнена в черном цвете с буквами AFC в качестве фона. Дополняют футболку бронзовые эмблемы клуба и спонсоров.

По задумке Adidas, дизайн формы символизирует связь "Арсенала" с коммьюнити своих болельщиков в США и во всем мире.

Впервые команда Микеля Артеты примерит новое творение от своего технического спонсора в предсезонном матче против "Орландо Сити" 20 июля.

Новая выездная форма Арсенала на сезон 2022/23

Новая выездная форма Арсенала на сезон 2022/23

Новая выездная форма Арсенала на сезон 2022/23

Новая выездная форма Арсенала на сезон 2022/23

Новая выездная форма Арсенала на сезон 2022/23

Новая выездная форма Арсенала на сезон 2022/23

Новая выездная форма Арсенала на сезон 2022/23


Метки Adidas, Арсенал, форма, фото

Автор mihajlo   

Дата 19.07.2022 12:00

Количество просмотров Просмотров: 1130

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Последние комментарии:




  1. quavo 19.07.2022 13:32 # quavo
    У арсика как всегда , форма четенькая

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  2. ilovemanutd 19.07.2022 13:13 # ilovemanutd
    Повезло, что без белых полос, они бы всё испортили

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  3. malina164 19.07.2022 13:05 # malina164
    Мммм, черная... Очень нравиться, топ!!))

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  4. skydreams 19.07.2022 13:01 # skydreams
    форма топ, базару нет.

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  5. alexomck 19.07.2022 13:00 # alexomck
    золотой на черном дёшево, аки какой-нибудь ричмонд или армяни, смотрится

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  6. gerrard08 19.07.2022 12:55 # gerrard08
    Очень годная форма.

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  7. ensiferum 19.07.2022 12:50 # ensiferum
    Чернильницы.

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  8. mancunia-planet 19.07.2022 12:48 # mancunia-planet
    Охуенная.

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  9. sausage 19.07.2022 12:39 # sausage
    Чёрная всегда круто смотрится. Что ни говори, а Адидас поинтересней, чем однотипный ширпотреб от Найк.

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  10. bmw-e34 19.07.2022 12:30 # bmw-e34
    Дерзкая.
    В прошлом году выездная 2 тоже самая четкая была. Не помню, тоже дасовская была?

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  11. nefanat10 19.07.2022 12:20 # nefanat10
    Отличная форма надо заказать племяннику

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  12. avetis 19.07.2022 12:15 # avetis
    Красивая, здесь не поспоришь.

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  13. c1886- 19.07.2022 12:10 # c1886-
    ОГОНЬ!!!

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  14. mixmaster 19.07.2022 12:05 # mixmaster
    просто акуенная, закажу на оф сайте даже.

    https://twitter.com/afcstuff/status/1549308789618364416?s=20&;t=fPejDfoXjcHfS-KrfIQrsQ

    Арсенал и Адидас только за первый понедельник на 1 млн формы продали

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  15. beatles-red 19.07.2022 12:03 # beatles-red
    Свэг. Ваканда стайл, черное с золотом. Цветные должны оценить

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  16. closer 19.07.2022 12:02 # closer
    Посредственная.

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