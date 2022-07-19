"Арсенал" представил новую выездную форму на сезон 2022/23 (ФОТО)
"Арсенал" представил свою новую выездную форму от Adidas на сезон 2022/23.
Выездная форма выполнена в черном цвете с буквами AFC в качестве фона. Дополняют футболку бронзовые эмблемы клуба и спонсоров.
По задумке Adidas, дизайн формы символизирует связь "Арсенала" с коммьюнити своих болельщиков в США и во всем мире.
Впервые команда Микеля Артеты примерит новое творение от своего технического спонсора в предсезонном матче против "Орландо Сити" 20 июля.
19.07.2022 12:00
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Последние комментарии:
У арсика как всегда , форма четенькая
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Повезло, что без белых полос, они бы всё испортили
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Мммм, черная... Очень нравиться, топ!!))
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форма топ, базару нет.
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золотой на черном дёшево, аки какой-нибудь ричмонд или армяни, смотрится
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Очень годная форма.
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Чернильницы.
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Охуенная.
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Чёрная всегда круто смотрится. Что ни говори, а Адидас поинтересней, чем однотипный ширпотреб от Найк.
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Дерзкая.
В прошлом году выездная 2 тоже самая четкая была. Не помню, тоже дасовская была?
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Отличная форма надо заказать племяннику
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Красивая, здесь не поспоришь.
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ОГОНЬ!!!
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просто акуенная, закажу на оф сайте даже.
https://twitter.com/afcstuff/status/1549308789618364416?s=20&;t=fPejDfoXjcHfS-KrfIQrsQ
Арсенал и Адидас только за первый понедельник на 1 млн формы продали
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Свэг. Ваканда стайл, черное с золотом. Цветные должны оценить
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Посредственная.
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