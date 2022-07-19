"Арсенал" представил новую выездную форму на сезон 2022/23 (ФОТО)

"Арсенал" представил свою новую выездную форму от Adidas на сезон 2022/23.

Выездная форма выполнена в черном цвете с буквами AFC в качестве фона. Дополняют футболку бронзовые эмблемы клуба и спонсоров.



По задумке Adidas, дизайн формы символизирует связь "Арсенала" с коммьюнити своих болельщиков в США и во всем мире.



Впервые команда Микеля Артеты примерит новое творение от своего технического спонсора в предсезонном матче против "Орландо Сити" 20 июля.































