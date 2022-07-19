"Челси" отправит Гилмора в аренду

Полузащитник "Челси" Билли Гилмор готовится провести сезон 2022/23 в аренде.

Как и Армандо Бройя, Харви Вейл и Тино Анджорин, Гилмор прервал турне первой команды "Челси" по Америке и вернулся в Лондон, чтобы уладить свое будущее.



Как сообщает Daily Mail, в ближайшее время, пока продолжаются переговоры с заинтересованными сторонами, Билли будет тренироваться с резервной командой.



Гилмор провел ряд ярких матчей при Фрэнке Лэмпарде, предыдущем тренере "синих", однако при Томасе Тухеле 21-летнему игроку сборной Шотландии приходится гораздо сложнее.



К слову, "Эвертон", где ныне трудится Лэмпард, считается одним из претендентов на Гилмора. Также Билли сватают в "Хаддерсфилд", "Норвич" и КПР.