Эдегор — фаворит на роль нового капитана "Арсенала"

Полузащитник Мартин Эдегор является фаворитом на роль следующего капитана "Арсенала".

В 2019 году Унаи Эмери, предшественник Микеля Артета на посту главного тренера "Арсенала", определил группу из пяти капитанов: Месут Озил, Пьер-Эмерик Обамеянг, Александр Лакасетт, Гранит Джака и Эктор Беллерин.



С тех пор Озил, Обамеянг и Лакасетт покинули клуб, Джака был со скандалом разжалован из капитанов, а Беллерин, отыгравший прошлый сезон за "Реал Бетис" на правах аренды, вероятно, еще уйдет от "канониров" в это окно.



Как сообщает Daily Mail, фаворитом на роль нового капитана "Арсенала" является 23-летний Эдегор, который носит повязку в сборной Норвегии и который выводил "канониров" с повязкой на предсезонный матч против "Эвертона".



"Мартин обладает многими качествами, которые мы хотим видеть в капитане. Одно из них заключается в том, что он ставит интересы команды выше собственных".



"Поначалу у него был период, когда он не играл. Он первым приходил на тренировки и последним уходил, он задавал правильные вопросы: почему он не играет, что он должен делать. Он всегда слушает, всегда помогает партнерам по команде. Его настрой абсолютно феноменален", — сообщил Артета после победы над "ирисками" 2:0.