Тен Хаг: "Я многого ожидаю от Магуайра"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг похвалил защитника Харри Магуайра и призвал того доказать свои притязания на место в стартовом составе.

Ранее Тен Хаг уже подтвердил, что Магуайр сохранит за собой капитанскую повязку команды, несмотря на неудачно проведенный сезон 2021/22.



Эрик уверен, что может положиться на Харри, но в то же время предупреждает самого дорогого защитника в мире о своих ожиданиях.



"Мы обладаем хорошими центральными защитниками, и Харри один из них. Он может сыграть слева и справа. Думаю, он является игроком стартового состава. Он доказывал это в прошлом, однако должен доказать в настоящем и в будущем. Он провел 46 матчей за сборную Англии. Я под большим впечатлением от Харри и многого ожидаю от него", — цитирует Тен Хага The Athletic.