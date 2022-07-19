Пулишич: "Для меня ничего не изменилось с приходом Стерлинга"

Вингер Кристиан Пулишич заявил, что не собирается уходить из "Челси" ввиду прихода в клуб Рахима Стерлинга.

Слухи о том, что Пулишич может покинуть "Челси", ходили и раньше летом. Например, поговаривали, что Кристиан может стать разменной монетой в сделке с "Ювентусом" по защитнику Маттейсу Де Лигту, который в итоге достался "Баварии".



Кристиану будет еще сложнее получать игровые минуты с появлением Стерлинга, однако 23-летний американец готов к конкуренции.



"Мы становимся лучше, конкурируя друг с другом на тренировках и играя друг с другом на поле, и это (Стерлинг) лишь очередное замечательное дополнение к команде".



"Для меня это особо ничего не меняет. Мне по-прежнему придется упорно трудиться, чтобы заслужить свое место в составе, потому ничего кардинально не изменилось".



"Это "Челси". Когда переходишь сюда, то знаешь, с чем тебе придется иметь дело. Такого род клуб обладает игроками высокого калибра", — цитирует Пулишича ESPN.