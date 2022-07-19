Тен Хаг настоял на покупке Мартинеса вместо Торреса
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" настоял на том, чтобы его клуб купил защитника "Аякса" Лисандро Мартинеса, а не Пау Торреса из "Вильярреала".
Накануне "Юнайтед" объявил о достигнутой договоренности с "Аяксом" насчет перехода Мартинеса общей стоимостью 57 миллионов фунтов.
Совершая этот трансфер, руководство "красных дьяволов" пошло на поводу у Тен Хага, который тренировал 24-летнего аргентинца на протяжении двух сезонов в Амстердаме.
Но изначально целью "Юнайтед" был Торрес, утверждает Daily Mail. Именно Пау рекомендовали приобрести клубные скауты, просматривавшие 25-летнего испанца долгое время.
Несмотря на то, что Мартинес на 16 сантиметров ниже Торреса, Лисандро способен сыграть не только центрального защитника, но также левого защитника и центрального полузащитника. Кроме того, Тен Хаг считает своего бывшего подопечного быстрее, нежели Пау, что важно для игры с высокой линией обороны.
19.07.2022 07:00
Просмотров: 370
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
лысый шарлатан 2.0
(ответить)
На фото как будто ровесники.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий