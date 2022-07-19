Тухель объяснил досрочное возвращение Бройи в Лондон

Главный тренер "Челси" Томас Тухель объяснил досрочное возвращение нападающего Армандо Бройи в Лондон.

Ранее в понедельник появилась информация, что Бройя прервал американское турне "Челси", чтобы перейти в "Вест Хэм", который готов за него заплатить 35 миллионов фунтов.



Однако Тухель уверяет, что на самом деле Армандо возвращается домой из-за возникших у него проблем со здоровьем.



"Армандо пришлось вернуться домой. Случился небольшой инцидент на тренировке. Он подвернул свою лодыжку, и он нуждается в дополнительном обследовании и лечении, что будет ему обеспечено в Лондоне".



"Нет смысла держать его здесь в качестве еще одного игрока, потому что нам нужно сосредоточить все ресурсы на игроках, которые здоровы и выходят на поле, поэтому для скорейшего возвращения на поле ему было лучше всего улететь в Лондон", — цитирует Тухеля Evening Standard.