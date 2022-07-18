"Арсенал" полностью согласовал трансфер Зинченко

"Арсенал" полностью согласовал приобретение крайнего защитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко.

О том, что "Арсенал" и "Сити" достигли договоренности насчет компенсации за Зинченко, стало известно еще на прошлой неделе. По информации The Athletic, речь идет о 30 миллионах фунтов плюс 2 млн. фунтов в видео легко достижимых бонусов.



А сейчас "канониры" договорились и с самим Александром об условиях личного контракта на четыре года. 25-летний игрок сборной Украины дал свое согласие на переход в лондонский клуб.



В самое ближайшее время Зинченко прервет предсезонное турне "горожан", чтобы пройти медобследование и присоединиться к своей новой команде.



Помимо позиции левого защитника, где Зинченко обычно играл за "Сити", Александр также способен действовать в качестве полузащитника, и это ценное качество в глазах главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты, которого украинец знает как бывшего ассистента Хосепа Гвардиолы.