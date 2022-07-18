"Арсенал" полностью согласовал трансфер Зинченко

Александр Зинченко "Арсенал" полностью согласовал приобретение крайнего защитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко.

О том, что "Арсенал" и "Сити" достигли договоренности насчет компенсации за Зинченко, стало известно еще на прошлой неделе. По информации The Athletic, речь идет о 30 миллионах фунтов плюс 2 млн. фунтов в видео легко достижимых бонусов.

А сейчас "канониры" договорились и с самим Александром об условиях личного контракта на четыре года. 25-летний игрок сборной Украины дал свое согласие на переход в лондонский клуб.

В самое ближайшее время Зинченко прервет предсезонное турне "горожан", чтобы пройти медобследование и присоединиться к своей новой команде.

Помимо позиции левого защитника, где Зинченко обычно играл за "Сити", Александр также способен действовать в качестве полузащитника, и это ценное качество в глазах главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты, которого украинец знает как бывшего ассистента Хосепа Гвардиолы.


Метки Арсенал, Зинченко, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 18.07.2022 22:00

Количество просмотров Просмотров: 928

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  1. bes-ter 18.07.2022 22:55 # bes-ter
    Ну что хохлы, как там ваша убогая, никому ненужная дыра? В развалинах?

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  2. chelsiukpro 18.07.2022 22:55 # chelsiukpro
    Хороший игрок! Парни здесь приколят назло гунерам....

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  3. chelsea88 18.07.2022 22:36 # chelsea88
    За оверпрайс купить этого днаря?! Так может только никчёмный гейклуб аснл...

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  4. ben-arfa 18.07.2022 22:35 # ben-arfa
    СЛАВА КОРОЛЯМ! СЛАВА УКРАИНЕ!

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  5. warham 18.07.2022 22:01 # warham
    Украинский король.

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  6. mancityman 18.07.2022 22:00 # mancityman
    КОРОЛЬ!!!

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