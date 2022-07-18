"Арсенал" полностью согласовал трансфер Зинченко
"Арсенал" полностью согласовал приобретение крайнего защитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко.
О том, что "Арсенал" и "Сити" достигли договоренности насчет компенсации за Зинченко, стало известно еще на прошлой неделе. По информации The Athletic, речь идет о 30 миллионах фунтов плюс 2 млн. фунтов в видео легко достижимых бонусов.
А сейчас "канониры" договорились и с самим Александром об условиях личного контракта на четыре года. 25-летний игрок сборной Украины дал свое согласие на переход в лондонский клуб.
В самое ближайшее время Зинченко прервет предсезонное турне "горожан", чтобы пройти медобследование и присоединиться к своей новой команде.
Помимо позиции левого защитника, где Зинченко обычно играл за "Сити", Александр также способен действовать в качестве полузащитника, и это ценное качество в глазах главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты, которого украинец знает как бывшего ассистента Хосепа Гвардиолы.
18.07.2022 22:00
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Ну что хохлы, как там ваша убогая, никому ненужная дыра? В развалинах?
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Хороший игрок! Парни здесь приколят назло гунерам....
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За оверпрайс купить этого днаря?! Так может только никчёмный гейклуб аснл...
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СЛАВА КОРОЛЯМ! СЛАВА УКРАИНЕ!
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Украинский король.
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КОРОЛЬ!!!
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