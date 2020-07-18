Тен Хаг рассказал, что будет делать, если не купит Де Йонга

Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг рассказал, что будет делать, если не сможет заполучить полузащитника "Барселоны" Френки Де Йонга.

Де Йонг считается целью номер один Тен Хага на это трансферное окно, однако Френки не спешит давать согласие на воссоединение со своим бывшим тренером по "Аяксу".



Если этот трансфер сорвется, Тен Хаг не будет мириться с каким-либо компромиссным вариантом, а постараться строить игру с помощью имеющихся футболистов.



"Мы ищем игрока, который способен играть на позиции опорного полузащитника, однако это должен быть правильный игрок".



"Немногие способны действовать на этой позиции в соответствии с необходимым нам уровнем. Если мы не сможем найти правильного игрока, мы будем справляться с теми, кто у нас есть сейчас, и мы будем кого-нибудь развивать на этой позиции. Нам нужен правильный игрок. У нас есть список, и в момент, когда игрок будет доступен, мы будем действовать", — цитирует Тен Хага Daily Mirror.