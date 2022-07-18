Премьер-Лига будет бороться с затяжками времени

Со следующего сезона Премьер-Лига будет использовать новую систему, которая позволит бороться с затяжками времени при вводе мяча в игру.

Суть новой системы заключается в использовании 10 мячей. Одним из них будут играть футболисты, второй останется у резервного арбитра, и по два расположатся с каждой из четырех сторон поля.



При этом два мяча за обоими воротами должны находиться таким образом, чтобы не мешать системе Hawk-Eye, фиксирующей пересечение сферой лицевой линии.



Премьер-Лига также потребует, чтобы болбои, коих должно быть минимум восемь, вводили мяч в игру с одинаковой расторопностью и для гостевой, и для домашней команд, сообщает Daily Mail.