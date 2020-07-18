Тен Хаг: "Эриксен — великолепный футболист"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг рассказал о своих ожиданиях от полузащитника Кристиана Эриксена.

На прошлой неделе Эриксен, феноменальным образом вернувшийся в футбол после перенесенной прошлым летом остановки сердца, заключил трехлетний контракт с "Юнайтед".



Прежде всего Тен Хаг ценит в 30-летнем датчанине опыт выступлений в Премьер-Лиге и умение созидать.



"Он опытный игрок. Он поиграл за рубежом, в Италии, Голландии, он долгое время выступал в Англии, поэтому он знает Премьер-Лигу".



"Это абсолютное преимущество, что теперь мы обладаем им. Он великолепный футболист, и я думаю, фанаты будут наслаждаться, наблюдая за ним, потому что он креативен, у него есть идеи".



"Думаю, особенно рады будут наши нападающие, потому что он тот, кто умеет подключать их в игру", — сообщил Тен Хаг официальному веб-сайту "Юнайтед".