Хаверц готов закрыть позицию 9-го номера

Нападающий "Челси" Кай Хаверц заявил, что готов занять позицию 9-го номера.

С возвращением Ромелу Лукаку в "Интер" у "Челси" образовалась пустота на острие атак, однако Хаверцу не привыкать играть центрального нападающего, и Кай готов помогать команде, исполняя эту роль.



"Я поиграл на многих позициях за последние годы, но в прошлом сезоне я часто действовал в качестве 9-го номера, и эта позиция мне очень нравится".



"Если оглянуться на четыре года назад, тог я бы никогда не смог представить себя играющим там. Но в последние два года я стал чаще там играть, и мне нравится эта позиция. Это хорошо, что я гибок и могу играть на различных позициях впереди, но 9-го номера я играю для того, чтобы забивать голы и ассистировать. Будучи 9-м номером ты должен делать это и подключать к игре других игроков".



"Каждый раз, выходя на матч, я говорю себе, что хочу забить или отдать результативную передачу. Такова моя цель как нападающего. Конечно, это невозможно в каждом матче. Мало кто из игроков может делать это, и даже у них порой возникают сложности. Поэтому на каждый матч я выхожу, чтобы постараться забить и помогать команде", — цитирует Хаверца Evening Standard.