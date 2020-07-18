"Челси" пытается избавиться от Баркли

"Челси" пытается избавиться от полузащитника Росса Баркли в преддверии нового сезона.

Баркли так и не смог заиграть в "Челси" после своего перехода из "Эвертона" за 15 миллионов фунтов в январе 2018.



Сезон 2020/21 Росс провел в аренде в "Астон Вилле", но и там был неубедителен, поэтому бирмингемский клуб не стал пользоваться своей опцией по выкупу игрока сборной Англии.



Вернувшись на "Стэмфорд Бридж" после командировки в "Виллу", 28-летний Баркли сыграл лишь шесть матчей в Премьер-Лиге за "синих". При этом в стартовом составе Росс появился только однажды.



Сейчас у Баркли остается один год по контракту, и Daily Mirror утверждает, что Россу нет места в планах главного тренера "Челси" Томаса Тухеля.



По информации издания, "Эвертон" и "Вилла" находятся в числе клубов, которым "синие" предложили забрать Баркли.