"Челси" пытается избавиться от Баркли

Росс Баркли "Челси" пытается избавиться от полузащитника Росса Баркли в преддверии нового сезона.

Баркли так и не смог заиграть в "Челси" после своего перехода из "Эвертона" за 15 миллионов фунтов в январе 2018.

Сезон 2020/21 Росс провел в аренде в "Астон Вилле", но и там был неубедителен, поэтому бирмингемский клуб не стал пользоваться своей опцией по выкупу игрока сборной Англии.

Вернувшись на "Стэмфорд Бридж" после командировки в "Виллу", 28-летний Баркли сыграл лишь шесть матчей в Премьер-Лиге за "синих". При этом в стартовом составе Росс появился только однажды.

Сейчас у Баркли остается один год по контракту, и Daily Mirror утверждает, что Россу нет места в планах главного тренера "Челси" Томаса Тухеля.

По информации издания, "Эвертон" и "Вилла" находятся в числе клубов, которым "синие" предложили забрать Баркли.


Метки Астон Вилла, Баркли, Челси, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 18.07.2022 17:00

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Последние комментарии:




  1. ensiferum 18.07.2022 17:50 # ensiferum
    Лэмпс, не подведи, давай забирай.

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  2. sellman 18.07.2022 17:35 # sellman
    Дринквотер на максималках.
    Два алкаша, пробухавших свою карьеру.

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